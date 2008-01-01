Михайлис разобрал победу "Барыса" над прямым конкурентом за место в плей-офф в КХЛ

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал победу над нижегородским "Торпедо" (3:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

- Хороший первый период в нашем исполнении, здорово двигались, точные передачи, забили голы. Примерно с середины второго периода соперник завладел игровым преимуществом, мы отдали среднюю зону, но удалось выстоять. Третий период был равный, хорошо играли в обороне до удаления. С удалением нам не повезло, неправильно сыграли вчетвером против шестерых соперников, - сказал Михайлис.

Для "Барыса" это победа стала третьей кряду, команда с 39 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. "Торпедо" (41) идет седьмым на "Востоке".