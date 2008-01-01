Михайлис разобрал победу "Барыса" над прямым конкурентом за место в плей-офф в КХЛ

Казахстанский клуб едва не упустил преимущество в две шайбы.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня 07:20

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал победу над нижегородским "Торпедо" (3:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

- Хороший первый период в нашем исполнении, здорово двигались, точные передачи, забили голы. Примерно с середины второго периода соперник завладел игровым преимуществом, мы отдали среднюю зону, но удалось выстоять. Третий период был равный, хорошо играли в обороне до удаления. С удалением нам не повезло, неправильно сыграли вчетвером против шестерых соперников, - сказал Михайлис.

Для "Барыса" это победа стала третьей кряду, команда с 39 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. "Торпедо" (41) идет седьмым на "Востоке".

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Барыс в КХЛ Михайлис Юрий Торпедо КХЛ
Хоккей КХЛ
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Сегодня 07:20
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