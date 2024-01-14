Михайлис оформил дубль в ворота "Спартака"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 20:00
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Нападающий сборной Казахстана Никита Михайлис стал одним из героев матча регулярного чемпионата КХЛ между "Металлургом" и "Спартаком", передают Vesti.kz

Встреча завершилась крупной победой в исполнении магнитогорцев со счетом 6:2, которая стала для них четвертой кряду, а москвичи потерпели шестое поражение подряд.

В составе "Металлурга" дублями отметились Никита Михайлис и Данила Юров, еще по одной шайбе забросили Денис Зернов и Даниил Вовченко. 

В нынешнем сезоне КХЛ у Михайлиса 14 голов и 16 ассистов в 51 матче. "Металлург" является лидером Восточной конференции, набрав 74 очка после 52 игр. 

 

Метки:
Михайлис Никита КХЛ Металлург

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