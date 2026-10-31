Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец прокомментировал волевую победу своей команды над "Шанхайскими Драконами" в регулярном чемпионате КХЛ. Наставник отметил характер хоккеистов и объяснил, за счет чего они смогли переломить ход встречи, сообщают Vesti.kz.

Напомним, матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 4:2 в пользу казахстанского клуба. При этом по ходу встречи "Барыс" уступал с разницей в две шайбы, но сумел отыграться и вырвать победу.

По словам тренера, переломным моментом стала драка Алихана Асетова, после которой партнеры активнее включились в борьбу.

"Первый период мы начали не очень хорошо. Всё-таки чувствовалась усталость: пятый выездной матч, ребятам было непросто сразу включиться в игру. Но во втором периоде Асетов завёл команду своей дракой. Ребята его поддержали, стали больше биться и бороться. Хорошо, что реализовали большинство и вернулись в игру. А третий период, считаю, провели вообще очень хорошо. Команда работала как пружина: атаковала и тут же сворачивалась в оборону, и наоборот. Очень рады за меньшинство - ребята сыграли отлично. Конечно, помог и вратарь. Соперник сложный, нам было непросто. Но рад, что победили и возвращаемся домой с очками. Теперь у нас пара дней отдыха, а потом снова поездка в Челябинск и на Дальний Восток. Третий период - это не только характер, но и подготовка. Считаю, что тренеры по физической подготовке провели хорошую работу. Ребята очень хорошо проводят третьи периоды. После игры в Минске мы говорили, что команда не боялась проиграть, а хотела выиграть. Сегодня во втором и третьем периодах было то же самое. Все хотели победить и не боялись играть в хоккей. Поэтому и пришёл результат", - цитирует Кравца сайт "Барыса".

Следующий матч казахстанский клуб проведет 4 ноября в Челябинске против "Трактора".