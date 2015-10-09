"Барыс" совершил камбэк с 0:2 и одержал победу в КХЛ

Астанинский "Барыс" одержал волевую победу над шанхайскими "Драконами" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей. При этом астанчане уступали 0:2, но, несмотря на это, отыгрались и вырвали победу.

В составе "Драконов" отличились Владислав Барулин (11-я минута) и Бреннан Менелл (21-я). У "Барыса" хет-трик оформил Тайс Томпсон (30-я, 31-я, 60-я), а также шайбу забросил Асанали Саркенов (53-я).

Благодаря этому успеху казахстанский клуб набрал 25 очков и поднялся на второе место в таблице Восточной конференции. "Драконы" с 26 очками занимают шестую строчку на "Западе".

Следующую игру "Барыс" проведёт на выезде с челябинским "Трактором" 4 ноября.

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