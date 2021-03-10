"Металлург" их еще не видел, или куда пропала тройка лучшего снайпера "Барыса" в сезоне КХЛ

Шведский форвард Якоб Лилья выиграл снайперскую гонку в "Барысе", но в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отличился только один раз. О главной угрозе в казахстанском клубе, которая хоть еще не реализовала себя, но может стать "секретным оружием", - в материале корреспондента Vesti.kz.

27-летний фланговый форвард забил за "Барыс" 20 голов, отдав еще 15 результативных передач. Раскрылся он в трио с Кертисом Волком (9+20) и Никитой Михайлисом (19+15), но в Кубке Гагарина вся тройка еще практически не получала шанса сыграть так же продуктивно.

На все звено они набрали каждый по очку. Возможно, что партнерам не хватало Волка, который к составу присоединился только в четвертом матче серии и сразу отдал голевую передачу. В этой же игре первый балл в плей-офф набрал Михайлис, а "Барыс" выиграл со счетом 4:2.

Ранее мы разбирали, в играх с кем забивал свои голы Лилья, и "Металлурга" в списке не было. Возможно, что в матче номер пять или шесть мы снова увидим тройку Волка, как в лучших играх регулярного чемпионата. Не исключено, что именно эти хоккеисты "включатся" и принесут "Барысу" путевку во второй круг.

Для казахстанской команды эти исполнители в сборе могут стать заметным усилением игры, ведь усилий Кирилла Панюкова (3+3) с Романом Старченко (2+1) или Даррена Дица (2+2), которые сейчас тащат клуб, может не хватить в ключевой момент противостояния. Звено Волка в "регулярке" девять раз приносило победу - ждем голов в Кубке Гагарина.

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Напомним, пятая встреча серии в Магнитогорске начнется в 20:00 по столичному времени и будет показана в прямом эфире. Победитель матча выйдет вперед в серии, а в КХЛ уже рассказали, как будет определяться следующий соперник пары "Барыс" - "Металлург".

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