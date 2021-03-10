Пара победных дублей от казахстанцев, или как "Барыс" закрывал серию с "Металлургом" в Кубке Гагарина

Казахстанский клуб "Барыс" выиграл два матча в серии с магнитогорским "Металлургом", а в прошлом розыгрыше плей-офф КХЛ обыграл российскую команду в пяти матчах. О ключевых фигурах в победных играх - в материале корреспондента Vesti.kz.

Новая серия игр в Кубке Гагарина между "Барысом" и "Металлургом" началась с результативной перестрелки, которая завершилась со счетом 4:7 в пользу россиян. Второй матч противостояния получился не таким результативным, а лучшим игроком стал Даррен Диц. Сначала капитану с Романом Старченко ассистировал Кирилл Панюков, а в овертайме забил он победный гол с передачи Мэтта Фрэттина (2:1 ОТ). 21 бросок отразил Йони Ортио.

Решающая шайба второго победного матча в серии на счету Старченко, который в большинстве вывел "Барыс" вперед со счетом 3:2. Финский вратарь Ортио не только отбил 31 бросок из 33, но и помог забить четвертый гол столичного клуба. Голкипер выводил шайбу из зоны на последних минутах игрового времени, а Панюков переправил ее в ворота (4:2).

А как "Барыс" выигрывал в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина? В пятом матче серии на домашнем льду казахстанский клуб переиграл соперников со счетом 5:2. По дублю оформили форварды сборной Казахстана Антон Сагадеев (плюс передача) с Павлом Акользиным, а еще нападающий национальной команды Егор Петухов добавил две голевые передачи. Победный гол во встрече "89-й" номер забил уже на 15-й минуте матча, а "Барыс" закрыл серию со счетом 4:1.

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Добавим, что еще один, пятый матч в противостоянии "Барыса" с "Металлургом" пройдет сегодня, 10 марта, а встречу покажут в прямом эфире. Соперники выиграли не только домашние матчи, но и выездные: счет в дуэли ничейный - 2:2. Шестая игра пройдет в Нур-Султане 12 марта.

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