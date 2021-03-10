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Прямая трансляция пятого матча "Барыса" в плей-офф Кубка Гагарина

Ранее определились первые четвертьфиналисты турнира.

Прямая трансляция пятого матча "Барыса" в плей-офф Кубка Гагарина
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня, 10 марта, казахстанский "Барыс" встретится с магнитогорским "Металлургом" в рамках первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Магнитогорске и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Счет в серии ничейный - 2-2. Пятая игра команд состоится 12 марта в столице Казахстана.

Отметим, если "Барыс" выиграет серию с "Магниткой", то во втором раунде сыграет с казанским "Ак Барсом". В следующую стадию турнира также отобрались московский ЦСКА и ярославский "Локомотив".

Эксперт назвал победителя пятого матча плей-офф КХЛ "Металлург" - "Барыс"

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Металлург

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