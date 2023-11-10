Матч "Барыса" обернулся неожиданным фиаско в КХЛ

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Сегодня 21:46 Комментарии 2
©ХК "Барыс"

Столичный "Барыс" потерпел поражение от пекинского "Куньлуня", одного из худших клубов регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первыми успеха добились астанчане усилиями Кирилла Савицкого на 11-й минуте. На это "Куньлунь" ответил точными бросками Брэндона Макмиллана и Кайла Вуда на 49-й и 57-й минутах соответственно.

Для казахстанского клуба это третье поражение подряд. Ранее последовали неудачи в играх с казанским "Ак Барсом" (0:3 и 3:5).

Несмотря на победу, "Куньлунь" с 25 очками остался на предпоследнем, десятом месте в таблице Западной конференции. Впрочем, и "Барыс" (23) продолжает находиться на предпоследней, 11-й строчке в таблице "Востока".

"Барыс" следующую игру проведет дома с череповецкой "Северсталью" 12 ноября.

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Куньлунь
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