Мамбеталиев назвал причины четвертого поражения подряд "Барыса"

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Сегодня 07:19
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Исполняющий обязанности главного тренера астанинского "Барыса" Галым Мамбеталиев прокомментировал игру с магнитогорским "Металлургом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. Для астанчан это четвертое поражения подряд. После этой неудачи они, имея в активе 21 балл, продолжают находиться на предпоследнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции, в которой "Металлург" (34 очка) идет на второй строчке.

"Игра была хорошая. Забили первыми. Второй период неважно начали. Две ошибки - два гола. Нужно забивать свои моменты. Не забили, тут же пропустили. Третий гол - вроде все перекрыли, но нападающий соперника хорошо переправил шайбу. Забили второй гол, оживились, поменяли вратаря, но не смогли забить третий. Во втором периоде ребята немного зажались, но потом взбодрили друг друга на лавке и начали более-менее играть в наш хоккей, который от них просим", - приводит его слова сайт КХЛ.

Следующую игру "Барыс" проведет на выезде с екатеринбургским "Автомобилистом" 2 ноября.

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Металлург

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