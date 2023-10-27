Исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от минского "Динамо" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей в Астане, завершилось со счетом 1:1, а в овертайме победу вырвали гости - 2:1.

"Матч получился хороший, мне сегодня понравился. Команда более живая, в сравнении с предыдущим матчем. Хорошее движение. Молодые парни задали тон, могли и мы выиграть в основное время, мог и соперник. Хорошая команда, разбирали и смотрели их игру. В овертайме не дотерпели", - приводит слова Мамбеталиева "Шайба.kz".

После этой неудачи казахстанская команда (21 балл) осталась на предпоследней, 11-й строчке в таблице "Востока".

Следующую игру в КХЛ "Барыс" проведет на своем льду с нижегородским "Торпедо" 29 октября.