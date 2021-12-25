"Мама сказала, что это дело времени". Капитан "Трактора" - о своей результативности в матче с "Барысом"

Нападающий "Трактора" Лукаш Седлак поделился эмоциями от матча с "Барысом" в Континентальной хоккейной лиге. Клуб из Челябинска победил, а ему удалось оформить дубль, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Чуда не произошло". "Трактор" нанес "Барысу" второе поражение подряд в КХЛ

- Мы хорошо начали, забросили пару шайб, потом забили третий гол, но потом начались ошибки, включая мою на синей линии, которая привела к голу "Барыса". Затем они забили в начале третьего периода и сделали счет 3:2. Мы сами создали себе проблемы, стоило играть проще и показывать игру, которую мы показывали в начале матча, - приводит его слова пресс-служба российского клуба.

- Сегодня в значимый для "Трактора" день вы вышли на лед с капитанской нашивкой. Это придало вам уверенности?

- Это большая игра для всего города. Я не скажу, что капитанская нашивка заставила меня играть как-то по-другому. Я всегда играю более-менее в одном стиле. Нашивка придает больше ответственности по отношению к команде. Нельзя концентрироваться только на самом себе. Нужно быть примером. Капитанская нашивка - это не только разговор с командой. Нужно подавать пример и надеяться, что ребята, смотря на тебя, будут играть также на льду.

- Первые голы "Трактора" были как под копирку. Вы отрабатываете это на тренировке или хотели повторить голы Никиты?

- Я бы не сказал, что все три гола были как под копирку. Просто так случилось. Первая - отличная передача Игоря Исаева. Второй гол в большинстве - да, мы отрабатываем это с Ником на тренировке. Третий - Ник увидел, что я был открыт возле ворот, и мне оставалось только забить. Из всех трех голов мы практиковали только второй.

- У вас была безголевая серия, как-то это давило?

- Не сказал бы, что это на меня давило. Да, действительно, я не забивал некоторое время, но считаю, что был продуктивен в других компонентах. В любом случае забивать очень приятно. Опять же, дело не только в голах, забью я 15 или 20, важнее помогать команде, пусть это будет выигранное вбрасывание или хит. Забавно, что вчера я разговаривал с родителями, и мама сказала, что это дело времени, когда я забью. И вот я забил.

- Какое-то соревнование снайперов существует в команде?

- В первую очередь все мы хотим побеждать. Хорошую команду отличает то, что забивают не один или два человека, а многие. Самое важное, чтобы твоя команда забила больше, чем соперник. Конечно, приятно, когда ты забиваешь больше всех голов. Каждый из нас, если бы стоял выбор между победой и личными достижениями, выбрал бы победу.

Напомним, что несмотря на поражение, "Барыс" сохранил за собой восьмое место в таблице Восточной конференции, за что должен быть признателен "Салавату Юлаеву", победившему "Автомобилист". Следующую игру казахстанцы проведут на своем льду с клубом из Екатеринбурга 27 декабря.