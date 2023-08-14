Можно ли считать это провалом? Скабелка разобрал поражения "Барыса" на предсезонном турнире

Поражения "Барыса" во всех трех матчах предсезонного турнира "Кубок TANECO" в Казани нельзя считать провалом. Такое мнение выразил главный тренер клуба Андрей Скабелка, передают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт "Ак Барса". Белорусский специалист разобрал выступление клуба на турнире.

Напомним, в последнем матче хоккеисты казахстанского клуба проиграли местному "Ак Барсу" со счетом 2:5. А до этого команда с одинаковым счетом 1:2 уступила ярославскому "Локомотиву" и челябинскому "Трактору".

- Играли с лучшей командой "Востока". Хочу похвалить ребят за достаточно активное движение, были моменты. Многовато брака у нас, что не совсем позволительно. Дали сопернику поймать нас на контратаке, теряли шайбу и "Ак Барс" достаточно умело этим пользовался. Через такие игры мы становимся сильнее и готовимся к завтрашнему дню.

- Справедливо ли сказать, что команду эмоционально подкосили удаления и две шайбы подряд?

- Возможно. Отыгрываться всегда сложно, особенно с "Ак Барсом". Отмечу, что шансы были у нас, но получилось так, как получилось. Не совсем дисциплинированно сыграли, пропустили еще и в большинстве. Поэтому, много брака у нас.

- Три поражения подряд в предсезонном турнире. Можно ли назвать это "провалом"?

- Нет. Предсезонный турнир, мы готовимся от игры к игре. Сегодня соперник превосходил нас в мастерстве, но в целом - очень равная игра.

- Насколько довольны тем, как команда создает моменты и их реализует?

- Сегодня было достаточно моментов, но, пока реализация хромает.

- Что можете сказать по игре новичков?

- Говорил уже, что видно их мастерство. Пока ребята еще на разном уровне, в плане технической подготовки. Райан Барбер присоединился к нам за три дня до турнира, чуть раньше Оберг. Пока новички вкатываются, притираются друг к другу. Для многих ребят КХЛ - новая лига. Через эти игры мы стараемся находить "химию", новые сочетания.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ