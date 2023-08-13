"Барыс" потерпел третье поражение подряд на турнире в Казани. На этот раз от "Ак Барса"

ХК "Барыс" потерпел поражение от "Ак Барса", сообщает корреспондент Vesti.kz. Матч прошел в рамках рамках турнира "Кубок TANECO" в Казани.

Хозяева льда одержали победу со счетом 5:2.

После первого периода "Ак Барс" вел 2:0 благодаря шайбам, которые забросили Станислав Галиев (14 минута) и Вячеслав Войнов (19 минута, большинство).

К середине второго периода Артем Лукоянов забросил в ворота астанчан третью шайбу. А в начале третьей 20-минутки "Ак Барс" вел уже 4:0.

Буквально сразу после пропущенного четвертого гола казахстанский нападающий Аркадий Шестаков оформил дубль, причем всего за минуту, дважды реализовав большинство. Сначала на 42 минуте ему ассистировал чешский защитник Давид Скленичка, а затем на 43-й голевыми передачами отметились американский форвард Райли Барбер и казахстанский нападающий Батырлан Муратов.

Оставался еще почти целый период, чтобы отыграть два гола. Но прошло всего полминуты после дубля, как Вадим Шипачев при игре в равных составах забил в ворота "Барыса" пятую шайбу. И больше до конца встречи ни одна из команд не отличилась.

Ворота казахстанского клуба защищал вернувшийся Эдди Паскуале.

Это поражение стало для подопечных Андрея Скабелки третьим подряд на турнире. Ранее команда с одинаковым счетом 1:2 уступила ярославскому "Локомотиву" и челябинскому "Трактору".

Отметим, что после матча "Барыс" и "Ак Барс" провели серию буллитов. И здесь тоже сильнее оказались хозяева льда - хоккеисты казахстанского клуба ни разу не попали в цель.

На 14 августа запланированы матч за третье место и финал. В финале сыграют две лучшие команды турнира, а в матче за третье место - две худшие, в число которых и вошел "Барыс".

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