"Барыс" стартовал с поражения на турнире в Казани

В Казани на стадионе "Татнефть-Арена" прошел первый матч турнира на Кубок ТАНЕКО, в котором встретились казахстанский "Барыс" и ярославский "Локомотив", сообщают Vesti.kz.

"Барыс" открыл счет в матче, реализовав большинство - отличился Райли Барбер с передач Алекса Гранта и Джереми Бракко.

"Локомотиву" удалось сравнять счет во втором периоде - дебютную шайбу за ярославцев забил Ярослав Лихачев. Победную шайбу в третьем периоде забросил хоккеист "Локомотива" Алексей Кожевников.

Следующий матч на турнире "Локомоти" проведет с "Ак Барсом" 11 августа. В этот же день "Барыс" встретится с "Трактором".

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