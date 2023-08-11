"Барыс" проиграл второй матч на турнире в Казани

"Барыс" уступил челябинскому "Трактору" в рамках турнира "Кубок TANECO" в Казани, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский клуб потерпел поражение со счетом 1:2.
Первыми успеха добились россияне усилиями Виталия Кравцова на 13-й минуте. На это астанчане ответили точным броском Батырлана Муратова на 23-й минуте, реализовавшего большинство. Исход встречи решил гол Максима Шабанова на 48-й минуте.
Напомним, что в стартовой игре подопечные Андрея Скабелки проиграли ярославскому "Локомотиву" - 1:2. Следующим их соперником станет казанский "Ак Барс", встреча состоится 13 августа, а 14-го числа пройдут финал и матч за третье место.
"Барыс" стартует в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) домашним матчем против "Салавата Юлаева" 2 сентября.
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