Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила символическую сборную за 15 лет, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на сайт лиги.

В ее составе оказался экс-защитник "Барыса" Кевин Даллмэн.

Помимо экс-хоккеиста столичного клуба в нее вошли главный тренер Зинэтула Билялетдинов, вратарь Александр Еременко ("Салават Юлаев" и московское "Динамо"), защитник Илья Никулин ("Ак Барс" и московское "Динамо"), а также нападающие Сергей Мозякин ("Атлант" и "Металлург"), Данис Зарипов ("Ак Барс" и "Металлург") и Илья Ковальчук (СКА, "Авангард").

Игроки и тренер символической сборной получили в подарок чемпионские перстни, выполненные по уникальному дизайну: в каждом - 45 граммов белого золота, более 550 вставок из драгоценных камней и холодная эмаль. Перстни разбираются на две части: верхняя площадка с логотипом юбилейного сезона превращается в подвеску, под ней – миниатюрная джерси с номером, под которым игрок провёл большую часть своей карьеры.

Фото: Александр Федоров (КХЛ)©