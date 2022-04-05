Конкуренты "Барыса" устроили драку в Кубке Гагарина

©ХК "Металлург"
Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 21:19

Хоккеисты "Металлурга" и "Трактора" устроили драку во втором матче финала Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок в начале второго периода устроили Джош Карри и Иван Телегин: бой хоккеисты организовали после словесной перепалки и получили по пять минут штрафа. 

Добавим, что обе команды играют в одной конференции с казахстанским "Барысом".

Что касается хода матча, то к 35-й минуте встречи впереди "Трактор" со счетом 2:1, но в серии ведет "Металлург" (0:1).

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Метки:
Металлург КХЛ Трактор


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Сегодня 21:19
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