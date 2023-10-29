Казахстанский нападающий Кирилл Панюков перешел в "Амур" в результате обмена с "Авангардом", Омск получит денежную компенсацию, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу хабаровского клуба.

Панюков провел два сезона в составе казанского "Ак Барса", а нынешний год начинал в Омске.

В регулярных чемпионатах КХЛ форвард провел 215 игр, набрал 50 очков (29+21), и провел 134 силовых приема. В плей-офф выходил на лед 44 раза, отметившись 14 очками (8+6).

Нападающий становился чемпионом Казахстана в 2017 году и остановился в шаге от Кубка Гагарина с "Ак Барсом" в прошлом сезоне.

В Континентальной хоккейной лиге он также играл за астанинский "Барыс".

"Амур" идет на девятом месте в таблице "Востока", набрав 24 очка в 23 матчах. А "Барыс" в этой конференции располагается на предпоследней, 11-й строчке, имея в активе 21 балл после 24 игр.