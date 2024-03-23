Команда Михайлиса в КХЛ отреагировала на трагедию в Москве

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Сегодня 17:45
©ХК "Металлург"

Четвертый матч серии "Спартак" - "Металлург" и пятый матч серии "Авангард" - "Локомотив" были перенесены, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Континентальной хоккейной лиги.

Причиной этому стала трагедия, случившаяся в столице России - Москве вечером 22 марта. В расположенном рядом с МКАД в Красногорске (Московская область) концертном зале "Крокус Сити Холл" перед началом концерта рок-группы "Пикник" произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета Российской Федерации, погибли более 90 человек.

К слову, одним из лидеров "Металлурга" является игрок сборной Казахстана Никита Михайлис.

Лишь одна игра состоится по плану. Сегодня, 23 марта, "Автомобилист" примет СКА.

В этом соревновании принимал участие и казахстанский хоккейный клуб "Барыс". По итогам регулярного чемпионата команда набрала 50 очков после 68 игр и завершил выступление на последней строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф проходят по восемь лучших команд конференции.

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