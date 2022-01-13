20 игроков минского "Динамо", претендента на плей-офф от Западной конференции КХЛ, переведены в список травмированных, информирует пресс-служба клуба из Беларуси.

При последнем тесте на COVID-19 в составе минской команды было получено два десятка положительных результатов. Хоккеисты отправились на самоизоляцию и были переведены в список травмированных.

Среди тех, кто сдал положительные ПЦР-тесты, оказались некоторые представители тренерского штаба и персонала "зубров".

Добавим, что регулярный чемпионат КХЛ приостановлен с 15 января, а "Барысу" отменили несколько матчей из-за проблем соперников.