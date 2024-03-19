Клуб КХЛ официально решил судьбу хоккеиста сборной Казахстана

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 16:39
©ХК "Адмирал"

ХК "Адмирал" из Владивостока объявил о продлении контракта с Леонидом Метальниковым, сообщают Vesti.kz.

Новое соглашение с хоккеистом рассчитано на год. В нынешнем сезоне 33-летний казахстанский защитник сыграл 63 матча и набрал 12 очков (5+7).

"Продление контракта с Леонидом Метальниковым было одной из первостепенных задач нашего клуба. Леонид является одним из лидеров команды как на льду, так и в коллективе", - заявил спортивный директор клуба Павел Житков.

Новый сезон станет для Метальникова четвертым в составе "моряков". Ранее Метальников защищал цвета "Барыса" из Астаны.

Метки:
КХЛ Адмирал ХК Сборная РК по хоккею

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