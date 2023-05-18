В КХЛ собрались разобраться с гражданством экс-игроков сборной Казахстана

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Сегодня 19:21
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В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) намерены разобраться со спортивным гражданством Кертиса Волка и Джесси Блэкера, которые ранее выступали за "Барыс" и сборную Казахстана, сообщают Vesti.kz

"Мы будем обращаться в федерацию Казахстана по поводу спортивного гражданства игроков "Автомобилиста" Волка и Блэкера. Но это будет, когда начнется заявка клубов", - приводит слова президента КХЛ Алексея Морозова телеграм-канал Derzhi.

Волк и Блэкер - уроженцы Канады. Игроки, имея казахстанский паспорт, не отказались от прежнего гражданства. В результате они лишились гражданства Казахстана и остались за бортом чемпионата мира-2023, проходящего в эти дни в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия).

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Метки:
КХЛ Барыс в КХЛ Сборная РК по хоккею

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