Российский журналист Алексей Шевченко высказался о долгах в некоторых клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он также упомянул столичный "Барыс", сообщают Vesti.kz.

"Сегодня последний день, когда "Салават Юлаев" и "Барыс" должны погасить долги по зарплате. Насколько я слышал, в "Витязе" тоже еще не отдали бонусы, вписанные в контракт, но это мелочи. А вот у Уфы и Астаны все очень серьезно. Что сделает лига? Опять скажет: "ну ладно, дадим еще срок" или поступит жестко - исключит "Сибирь" из КХЛ и как-то поторопит должников? Нельзя просто молчать и делать вид, что все наладится. Кстати, до сих пор нет никаких комментарий и по поводу "Нефтехимика", который собирает хоккеистов на сбор ранее положенного срока", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, что "Барыс" в минувшем сезоне впервые в истории занял последнее место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф Кубка Гагарина.