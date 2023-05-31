КХЛ поступит жестко с "Барысом"? Подробности

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Сегодня 12:28
©ХК "Барыс"

Российский журналист Алексей Шевченко высказался о долгах в некоторых клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он также упомянул столичный "Барыс", сообщают Vesti.kz

"Сегодня последний день, когда "Салават Юлаев" и "Барыс" должны погасить долги по зарплате. Насколько я слышал, в "Витязе" тоже еще не отдали бонусы, вписанные в контракт, но это мелочи. А вот у Уфы и Астаны все очень серьезно. Что сделает лига? Опять скажет: "ну ладно, дадим еще срок" или поступит жестко - исключит "Сибирь" из КХЛ и как-то поторопит должников? Нельзя просто молчать и делать вид, что все наладится. Кстати, до сих пор нет никаких комментарий и по поводу "Нефтехимика", который собирает хоккеистов на сбор ранее положенного срока", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, что "Барыс" в минувшем сезоне впервые в истории занял последнее место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф Кубка Гагарина.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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