Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила итоги Кубка Президента Казахстана, который прошел в Астане, сообщают Vesti.kz.

В рамках турнира выступили столичный "Барыс", сборная Казахстана, тольяттинская "Лада" и хабаровский "Амур".

Победителем турнира стала "Лада", сборная Казахстана заняла второе место, а сборная Казахстана закончила турнир на третьем месте.

"В сущности "Барыс" выступал на этом турнире двумя неполными составами, доукомплектованными хоккеистами из "Снежных барсов" и чемпионата Казахстана; причем некоторые успели выступить за обе команды.

Это само по себе не позволяет составить целостного впечатления, а национальная сборная Казахстана, готовящаяся к олимпийской квалификации, еще больше запутала расклад, сначала разгромно проиграв "Ладе" (1:7), а на следующий день практически тем же самым составом, с парой незначительных перестановок, разгромив "Барыс" (5:0).

И еще через день "Барыс" дал серьезный отпор "Ладе", уступив только в овертайме (правда, тольяттинцы выступали без отдыхавших лидеров)", - пишет КХЛ о выступлении "Барыса".