КХЛ оценила выступление "Барыса" и сборной Казахстана на Кубке Президента

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 19:30
©ХК "Барыс"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила итоги Кубка Президента Казахстана, который прошел в Астане, сообщают Vesti.kz.

В рамках турнира выступили столичный "Барыс", сборная Казахстана, тольяттинская "Лада" и хабаровский "Амур".

Победителем турнира стала "Лада", сборная Казахстана заняла второе место, а сборная Казахстана закончила турнир на третьем месте.

"В сущности "Барыс" выступал на этом турнире двумя неполными составами, доукомплектованными хоккеистами из "Снежных барсов" и чемпионата Казахстана; причем некоторые успели выступить за обе команды.

Это само по себе не позволяет составить целостного впечатления, а национальная сборная Казахстана, готовящаяся к олимпийской квалификации, еще больше запутала расклад, сначала разгромно проиграв "Ладе" (1:7), а на следующий день практически тем же самым составом, с парой незначительных перестановок, разгромив "Барыс" (5:0).

И еще через день "Барыс" дал серьезный отпор "Ладе", уступив только в овертайме (правда, тольяттинцы выступали без отдыхавших лидеров)", - пишет КХЛ о выступлении "Барыса".

Касаемо сборной Казахстана в КХЛ отметили следующее:

"Так сложилось, что сборная Казахстана с "Ладой" и открывали турнир, и закрывали его. И в финале хозяева выступили значительно лучше, чем в первом матче. Но все равно проиграли 1:2.

А Дэвид Немировски во встрече за третье место дал отдохнуть нескольким лидерам "Барыса" - в частности, Дамиру Жафярову, неплохо смотревшемуся в связке с Владиславом Кодолой в центре и чередующимися на другом краю североамериканцами Коннором Смитом и Уэйдом Эллисоном.

Еще один новичок "Барыса", Юхан Маттссон, признан лучшим вратарем турнира, а выступавший за сборную Казахстана (и набравший 2+1) Роман Старченко - лучшим нападающим", - пишет сайт КХЛ.

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Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею Хоккей

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