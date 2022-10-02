КХЛ отреагировала на предстоящую встречу "Барыса" и "Сочи"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 11:23
©ХК "Барыс"

Сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в анонсе игрового дня рассказал о предстоящей встрече между "Барысом" и "Сочи", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Астане сегодня, 2 октября.

"Сочи" отправился в Астану, прервав серию из шести поражений. "Леопардам" на домашнем льду удалось одолеть минское "Динамо" (3:1) и одержать вторую победу в одиннадцати матчах текущего сезона. Тем не менее, это не помогло южанам уйти с последнего место на Западе, с 17 заброшенными шайбами гости являются одной из наименее результативных команд чемпионата. Рулевой гостей Андрей Назаров, для которого "Барыс" является одним из главных клубов в тренерской карьере, взял на выездную серию 28 хоккеистов.

Астанчане проведут первый матч после возвращения с выезда, где подопечные Андрея Скабелки взяли четыре из шести возможных очков, одолев "Локомотив" (1:0 Б) и "Спартак" (3:1), а также уступив "Северстали" (2:5). Всего "Барыс" выиграл ровно половину из двенадцати прошедших матчей сезона и набрал 13 очков, что позволяет хозяевам иметь уверенное место в зоне плей-офф Востока.

Джесси Грэм из "Барыса" сохраняет высокие позиции в рейтинге лучших ассистентов-защитников чемпионата (0+9). Голкипер астанчан Никита Бояркин, чья сухая серия составляет 76:18, находится в лидерах по числу сухих матчей в текущем сезоне (2). Лучшую результативность в последних пяти играх у "Барыса" продемонстрировали Джереми Бракко (3+2) и Грэм (0+5). В составе гостей - Никита Попугаев (2+0), Артем Николаев и Дмитрий Завгородний (по 1+1).

Первая встреча соперников в этом сезоне состоялась 9 сентября в Сочи, победу праздновали хозяева (6:3). В Астане "леопарды" не побеждали с 29 декабря 2017 года (3:2), после того матча "Барыс" одержал четыре подряд домашних победы над южанами", - пишет сайт КХЛ.

Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Сочи"

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сочи ХК

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