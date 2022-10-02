Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" - "Сочи"

Сегодня, 2 октября, "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ примет на своем льду "Сочи", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Астане начнется 17:00 по столичному времени. Трансляция матча состоится на телеканале Qazsport. Также она будет доступна на официальном сайте канала.

Добавим, что "Барыс" с 13 очками занимает шестое место в Восточной конференции. "Сочи", набравший пять баллов, замыкает турнирную таблицу Западной конференции.

В последних двух матчах "Барыс" обыграл на выезде ярославский "Локомотив" (по буллитам) и московский "Спартак" - 3:1.

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