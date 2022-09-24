КХЛ отреагировала на поражение "Барыса" от "Северстали"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 23:25
©ХК "Барыс"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила краткий обзор матча между череповецкой "Северсталью" и казахстанским "Барысом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Череповце и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда.

"Северсталь" принимала "Барыс" после трех поражений подряд. Главный тренер череповчан Андрей Разин говорил о напряженном графике (игры через день), и о том, что "Барыс" приедет в Череповец "свеженький". На игре против казахстанского клуба Разин отсутствовал из-за болезни.

"Барыс" перед этой игрой преподнес болельщикам две сухие победы с одинаковым счетом 2:0. Череповчане прервали сухую серию казахстанцев уже через две минуты после начала игры, счет открыл нападающий Дмитрий Моисеев, для которого игра стала 201-й в КХЛ. Перед перерывом гости забросили ответную шайбу.

В начале второго периода гости нарушили численный состав и тут же получили наказание в виде гола Кирилла Пилипенко. Для форварда "Северстали" первый месяц чемпионата проходит под знаком ассистентских подвигов - 8 голевых передач в 8 играх, и место в топ-5 КХЛ по этому показателю. А гол в ворота "Барыса" стал для него первым в сезоне.

Спустя три минуты, получив следующее большинство, "Северсталь" развила успех - Руслан Абросимов сделал счет 3:1, а в середине периода Александр Петунин забросил четвертую шайбу "Северстали". У "Барыса" снова получился гол в раздевалку, большинство реализовал Джереми Бракко, для американского форварда это вторая шайба в сезоне и в КХЛ. В середине третьего периода Моисеев четко исполнил выход один на один и установил окончательный счет в матче - 5:2", - говорится в тексте.

Следующий матч "Барыс" проведет на выезде с ярославским "Локомотивом" 26 сентября.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Северсталь

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