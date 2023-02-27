КХЛ оригинально отреагировала на провал "Барыса"

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Сегодня 22:33
©ХК "Барыс"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила постер, на котором изображены хоккеисты клубов КХЛ, не попавших в плей-офф, сообщает корреспондент Vesti.kz. В их числе и "Барыс", занявший последнее место в Восточной конференции.

"16 команд остаются в игре, а для шести 2022/2023 завершен. Спасибо за сезон, "Сочи", "Куньлунь", "Барыс", "Амур", "Трактор" и "Спартак", - пишет лига.

Напомним, что "Барыс" по итогам "регулярки" набрал 61 очко. В сводной таблице КХЛ хуже астанчан оказались только "Куньлунь" (49) и "Сочи" (32), выступающие в Западной конференции.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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