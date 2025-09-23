Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ вынес решение по эпизоду матча регулярного чемпионата между "Динамо" Минск и "Барысом", который завершился в овертайме в пользу минчан (1:0 ОТ), сообщают Vesti.kz.

Решением комитета российский нападающий астанчан Эмиль Галимов отстранен на один матч.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Барыса" Эмиля Галимова по п.1.30. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Напомним, Галимов перешел в "Барыс" в августе этого года. Его контракт с клубом действует до 31 мая 2026 года.

В текущем сезоне он провел за астанчан семь матчей, набрав шесть очков (1+5).

В следующем матче, "Барыс" сыграет в Астане с "Ак Барсом". Встреча пройдет 25 сентября.