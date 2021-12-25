"Казахстанцы не бросили играть". КХЛ - о поражении "Барыса" от одного из лидеров конференции

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила обзор к матчу "Трактор" - "Барыс", в котором успех праздновал российский клуб (4:2), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Чуда не произошло". "Трактор" нанес "Барысу" второе поражение подряд в КХЛ

"Челябинцы проводили второй подряд матч на домашнем льду, ранее уверенно победив "Северсталь" (6:1). Сегодня "Трактор" отмечал 74-й день рождения клуба, посвятив празднику специальный комплект формы с бирюзовыми вставками и обновленным логотипом. В состав хозяев вернулся защитник Роман Манухов, заменивший Сергея Телегина. "Барыс", находящийся в гуще борьбы за плей-офф, в последнем матче проиграл "Ак Барсу" (3:5). Тренерский штаб Юрия Михайлиса вернул в заявку Самата Данияра и Алихана Асетова.

Статистика говорила против хозяев, которые с 2018 года неизменно проигрывали "Барысу" на домашнем льду. Однако на этот раз "Трактор" с первых секунд захватил инициативу, проходя оборону соперника с помощью быстрых комбинаций. Также челябинцы активно бросали по воротам, хотя и не всегда попадали в створ. Поначалу "Барыс" держался, но на девятой минуте счет был открыт: Никита Тертышный забил свой 20-й гол в сезоне, вовремя подставив клюшку на пятачке. Гости по-прежнему не успевали за скоростями челябинцев и начали получать штрафы. После двух подряд удалений "Трактор" получил численное преимущество "5 на 3", которое реализовал усилиями Лукаша Седлака. Ближе к концу первого периода у "Барыса" тоже начали проходить хорошие атаки, что, впрочем, не помогло сократить отставание в счете.

После перерыва игра немного подравнялась, хотя у "Трактора" по-прежнему часто проходили изящные комбинации. Гости отвечали размашистыми контратаками, были близки к голу, но Роман Вилл неизменно справлялся с бросками любой сложности. На 35-й минуте челябинцы упрочили преимущество - очередной красивый розыгрыш шайбы завершился голом все того же Седлака. "Барсы" не бросили играть и до перерыва успели "распечатать" Вилла, точный и сильный бросок удался Якобу Берглунду.

На старте третьего периода гостям был очень нужен быстрый гол, и они его забили - Антон Сагадеев не промахнулся с близкого расстояния. Поймавший кураж "Барыс" зажал соперника в его зоне, раз за разом "проверяя" Вилла. Постепенно подопечные Анвара Гатиятулина сумели отодвинуть игру от своих ворот, грамотно удерживая преимущество в счете. Точку в концовке поставил Тему Пулккинен, не промахнувшийся по пустым воротам соперника - 4:2. "Трактор" прерывает серию домашних поражений от "Барыса" и отмечает победой клубный день рождения", - говорится в тексте.

После этой победы "Трактор" набрал 63 очка и закрепился на втором месте в Восточной конференции, в которой "Барыс" с 40 баллами остался на восьмой позиции. Следующую игру казахстанцы проведут на своем льду с "Автомобилистом" 27 декабря.