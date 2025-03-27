Казахстанский хоккеист сотворил сенсацию в матче серии плей-офф КХЛ

Челябинский "Трактор" неожиданно уступил владивостокскому "Адмиралу" в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина, передают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Челябинске и завершилась со счетом 4:5. В составе победителей отличились Александр Шевченко (3-я минута), Шэйн Принс (10-я), Егор Петухов (23-я), Даниил Гутик (34-я) и Аркадий Шестаков (46-я). У хозяев льда шайбы забросили Остап Сафин (28-я, 60-я), Чарльз Робинсон (33-я) и Виталий Кравцов (49-я).

Счет в серии стал 1-0 в пользу "Адмирала".

Напомним, что Шестаков является хоккеистом сборной Казахстана, цвета которой также защищал Петухов. Но впоследствии Егор отказался от казахстанского гражданства в пользу российского.