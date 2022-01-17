ХК "Барыс" расторг контракт с казахстанским хоккеистом Максимом Мусоровым, сообщается на сайте клуба. Это сделано по инициативе игрока, который решил попробовать свои силы в другой лиге.

В текущем сезоне форвард сыграл за "Номад" в чемпионате Казахстана 17 матчей и набрал 12 (8+4) очков. В составе "Барыса" Мусоров провел 11 игр в КХЛ и отметился одной результативной передачей.

Напомним, что Мусоров вошел в промежуточный список драфта-2020 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Тогда же он стал лучшим бомбардиром сборной Казахстана на молодежном чемпионате мира.