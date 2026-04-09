Казахстанский хоккеист решил исход матча плей-офф КХЛ

Магнитогорский "Металлург" обыграл нижегородское "Торпедо" в первом матче второго раунда серии плей-офф КХЛ, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда. Четвёртую шайбу забросил нападающий сборной Казахстана Никита Михайлис.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги "Торпедо" финишировал шестым в Западной конференции, тогда как "Металлург" занял первое место на "Востоке".

Михайлис представляет "Металлург" с 2023 года. Также он играл за казахстанские "Барыс", "Номад" и "Казцинк-Торпедо-2".

Следующий матч между "Металлургом" и "Торпедо" состоится 11 апреля в Магнитогорске.