"Казахи - хитрые люди". В России высказались о ситуации с отказниками сборной Казахстана по хоккею

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 18:06 Комментарии 1
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Российский обозреватель хоккея Михаил Зислис высказался о ситуации уроженцев Канады Джесси Блэкера и Кертиса Волка, отказавшихся от казахстанского гражданства. Ранее они защищали цвета "Барыса", а минувший сезон в КХЛ отыграли за екатеринбургский "Автомобилист", сообщают Vesti.kz.

"У Екатеринбурга могут быть проблемы посерьезнее из-за канадцев с казахстанскими паспортами - защитника Джесси Блэкера и нападающего Кертиса Волка. Позиция лиги понятна. По регламенту игрока, несмотря на наличие долгосрочного контракта, ежегодно заявляют, а для этого обязательно предъявление паспорт. То есть, если до конца августа этот документ будет аннулирован в Казахстане, то Блэкера и Волка можно будет заявить только как легионеров. Тогда из реалистичных вариантов вижу для них возвращение в "Барыс". Казахи - хитрые люди", - пишет он в своем телеграм-канале.

Ранее в КХЛ пообещали разобраться со спортивным гражданством экс-игроков сборной Казахстана.

Отметим, что от казахстанского гражданства отказались и другие натурализованные хоккеисты, вследствие чего национальная команда своими кадрами выступает на чемпионате мира-2023, проходящем в эти дни в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия).

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Метки:
Сборная РК по хоккею Автомобилист КХЛ Барыс в КХЛ Россия
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