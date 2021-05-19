"Спорт-Экспресс" опубликовал список самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рейтинге указана базовая зарплата игрока, которая учитывается под потолком в 900 миллионов рублей, без учетов бонусов и премий. То, что хоккеисты получат гарантированно.

Список возглавляет форвард московского "Динамо" Дмитрий Яшкин с зарплатой 115 миллионов рублей в год.

На втором месте идет защитник "Барыса" Даррен Диц (100 миллионов рублей).

Тройку замыкает нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев (95 миллионов рублей).

Еще один хоккеист "Барыса" Кертис Волк (40 миллионов рублей) располагается на 75-м месте. Всего в рейтинг вошли 95 игроков.

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