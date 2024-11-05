Столичный "Барыс" провел матч регулярного чемпионата КХЛ против казанского "Ак Барса", сообщают Vesti.kz.

Матч прошел в Астане. Гости первыми вышли вперед в дебюте первого периода, когда Дмитрий Кателевский на третьей минуте неотразимо выстрелил по воротам хозяев.

"Барыс" отыгрался в конце второго периода, когда за Ансар Шайхмедденов за 47 секунд до второго перерыва удачно сыграл на добивании.

В конце основного времени на 60-й минуте на пятачке "Барыса" произошла драка, в которой сошлись игрок хозяев Илья Хохлов и хоккеист "Ак Барса" Кирилл Семенов.

Оба получили по две минуты за грубость.

В овертайме обошлось без заброшенных шайб.

Определение победителя встречи состоялось в серии послематчевых буллитов, где, сильнее оказались гости.

"Барыс" набрал 14 очков и занимает предпоследнее, 11 место в Восточной конференции КХЛ. У "Ак Барса" 27 баллов и третье место на "Востоке".

В следующем матче астанчане на своем льду сыграют с "Автомобилистом".