Казахстанский клуб "Барыс" три раза выигрывал шестые матчи в Кубке Гагарина, но лишь однажды доводил серию плей-офф до победы, если противостояние доходило до семи игр. Подробнее о самых продолжительных дуэлях столичной команды перед решающими матчами с магнитогорским "Металлургом" - в материале корреспондента Vesti.kz.

После пяти игр текущего розыгрыша Кубка Гагарина казахстанский клуб проигрывает в серии 2-3, но в пятый раз в истории турнира сыграет шестой матч на своей площадке. И статистика положительная: только одно поражение при трех победах.

Хуже показатели в седьмых матчах, которые проходили на выезде. Ни одной победы. Выиграна лишь одна встреча: "Барыс" был выше посеян, поэтому решающий матч играл на своей площадке и обыграл нижегородское "Торпедо".

Самые "длинные" серии "Барыса" в Кубке Гагарина

Сезон-2011/2012

"Барыс" (6) - "Металлург" (3) - 3:4 (2:3, 4:1, 3:2, 4:1, 3:4 ОТ, 3:4 ОТ и 1:2 ОТ)

Сезон-2012/2013

"Барыс" (6) - "Трактор" (3) - 3:4 (4:3 ОТ, 5:3, 1:3, 2:3, 3:6, 4:2 и 3:5)

Сезон-2014/2015

"Барыс" (5) - "Авангард" (4) - 3:4 (2:5, 2:0, 3:0, 3:4, 0:2, 4:1 и 1:3)

Сезон-2016/2017

"Барыс" (5) - "Трактор" (4) - 4:2 (5:2, 1:5, 3:1, 1:2 ОТ, 2:1 ОТ и 2:1)

Сезон-2018/2019

"Барыс" (2) - "Торпедо" (7) - 4:3 (3:1, 5:4 ОТ, 1:3, 4:5 ОТ, 3:1, 1:3 и 3:2)

Таким образом, столичный клуб может обыграть соперников в шестом матче, но исторически плохо играет в заключительной встрече. А если учесть, что "Барыс" ни разу не проходил во второй круг с посевом ниже пятого, то подобный выигрыш станет первым за 13 сезонов в Лиге.

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Напомним, шестая встреча серии Кубка Гагарина между "Барысом" и "Металлургом" пройдет завтра, 12 марта. Матч начнется в 19:30, а в случае победы казахстанского клуба серия переедет в Магнитогорск. Ранее стали известны возможные соперники по второму кругу плей-офф.