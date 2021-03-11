Фейк или правда? "Барыс" может лишиться ведущего форварда на развязку серии с "Металлургом" в КХЛ

Канадский центрфорвард Фил Варон пропустил пятый матч серии Кубка Гагарина с магнитогорским "Металлургом" и может не сыграть в оставшихся играх сезона за "Барыс". О ведущем разыгрывающем казахстанского клуба - в материале корреспондента Vesti.kz.

30-летний легионер сыграл в плей-офф первые четыре матча, набрав два (1+1) очка. Еще 25 (9+16) баллов у Варона в регулярном чемпионате. Но тут нужно учесть, что канадец отыграл только 42 матча на первом этапе турнира, а на лед выходил в ударной тройке нападения. Возможно, что именно с его приходом результативно заиграли Мэтт Фрэттин (12+17) и Кирилл Панюков (11+11).

Около 50 процентов вбрасываний выигрывает Варон, что очень важно в ключевых играх. 43 силовых приема, 24 блокированных броска и девять спровоцированных фолов - дополнительная статистика канадца. Теперь легионер может оказаться вне игры. Есть в "Барысе" и другие центральные нападающие, но тренерский штаб делал в ходе сезона ставку на Варона, который был важен не только в равных составах и большинстве, но и выходил в меньшинстве.

В пятом матче "Металлург" задавил "Барыс". Возможно, что не хватило нестандартных решений в игровых моментах, которые мог организовать Варон. Сыграет ли он в шестом матче, ведь тот может стать последним в серии? В клубе не информировали, что нападающий выбыл из строя, поэтому канадец еще может вернуться на лед. Подробности о травмах или повреждениях - в хоккее большой секрет. Соперники могут ими воспользоваться.

Не исключено, что степень повреждения Варона преувеличена, а может быть, и нет. Если он пропустит встречу, то шансы "Барыса" на успех снизятся. Не будут совсем отсутствовать, поскольку на домашнем льду помогут еще и болельщики, но выиграть и перевести серию в Магнитогорск станет сложнее. В решающий момент может не хватить вот такого паса, который вернул "Барыс" в игру.

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Напомним, завтра, 12 марта, "Барыс" в шестом матче серии Кубка Гагарина примет магнитогорский "Металлург". Российская команда выиграла пятый матч на своем льду и вышла вперед в серии до четырех побед (2:3).

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