Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Барыс" распродал все билеты на решающий матч плей-офф против "Магнитки"

Болельщиков попросили не обращаться к перекупщикам.

"Барыс" распродал все билеты на решающий матч плей-офф против "Магнитки"
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0

Все билеты на шестой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ "Барыс" - "Металлург", который пройдет в Нур-Султане 12 марта, распроданы. Об этом сообщается на сайте казахстанской команды.

Клуб опубликовал обращение к болельщикам, в котором попросил не покупать электронные билеты в социальных сетях и других неофициальных источниках.

"Уважаемые болельщики!

В связи со сложившейся ситуацией приносим свои извинения и поясняем, что бронь предоставляется только согласно официальным письмам государственных служб, обеспечивающих безопасность на арене, сотрудникам ряда других государственных органов по служебной необходимости, а также партнерам Континентальной хоккейной лиги и клуба.

Хотим также обратить ваше внимание на то, что сейчас в различных социальных сетях продается очень много электронных билетов. Доводим до вашего сведения, что электронный билет должен быть приобретен только на официальном сайте на имя конкретного лица. Покупая билеты из других источников, вы рискуете приобрести двойной билет и остаться без места. За поддельный билет администрация клуба ответственности не несет, данные билеты будут считаться недействительными", - пишет клуб. 

Напомним, сегодня, 10 марта, в Магнитогорске прошел пятый матч серии, в котором "Барыс" потерпел разгромное поражение. В серии до четырех побед "Металлург" ведет 3-2. В случае победы в Нур-Султане российский клуб выйдет во второй раунд плей-офф. 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Металлург

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
23:54
Хоккей

"Барыс" потерял канадского нападающего до конца серии с "Металлургом"
Вчера
23:15
Хоккей

"Превратили третий период в пустую формальность". КХЛ оценила победу "Магнитки" над "Барысом"
Вчера
22:58
Хоккей

Это не конец - Воробьев о победе "Металлурга" над "Барысом" в пятом матче серии
Вчера
22:40
Хоккей

"Не хватило эмоций". Михайлис назвал причины поражения "Барыса" в пятом матче с "Металлургом"
Вчера
22:22
Хоккей

"Барыс" распродал все билеты на решающий матч плей-офф против "Магнитки"
Вчера
22:14
Хоккей

"Барыс" разгромно проиграл "Металлургу" и оказался в шаге от вылета из Кубка Гагарина
Вчера
19:43
Хоккей

"Магнитка" потеряла ведущего защитника перед решающими матчами с "Барысом"
Вчера
19:06
Хоккей

"Барыс" назвал состав на пятый матч плей-офф с "Металлургом"
Вчера
18:33
Хоккей

"Металлург" их еще не видел, или куда пропала тройка лучшего снайпера "Барыса" в сезоне КХЛ
Вчера
16:59
Хоккей

Пара победных дублей от казахстанцев, или как "Барыс" закрывал серию с "Металлургом" в Кубке Гагарина
Вчера
16:04
Хоккей

"Барыс" рассказал о травмированных игроках перед гостевым матчем с "Металлургом"
Вчера
14:30
Хоккей

Еще одна победа в овертайме, или как "Барыс" играл с "Металлургом" в последних гостевых играх КХЛ
Вчера
13:16
Хоккей

"Барыс" назвали удобным соперником для лидера "Востока" во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина
Вчера
10:00
Хоккей

Прямая трансляция пятого матча "Барыса" в плей-офф Кубка Гагарина
Вчера
09:08
Хоккей

Эксперт назвал победителя пятого матча плей-офф КХЛ "Металлург" - "Барыс"
Вчера
08:48
Хоккей

"Барыс" узнал соперника по второму раунду плей-офф КХЛ в случае победы в серии над "Металлургом"
Вчера
07:55
Хоккей

Форвард сборной Казахстана помог клубу КХЛ выйти во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина
9 марта
21:50
Хоккей

Один даже гол забивал, или как вратари "Барыса" набрали очки в Кубке Гагарина
9 марта
21:32
Хоккей

"Вне игры". "Барыс" представил видеоблог о закулисье перед матчем плей-офф с "Магниткой"
9 марта
20:29
Хоккей

Охота на Дица. Почему "Металлург" пытается "вывести из игры" лидера "Барыса"
9 марта
17:30
Хоккей

Нам была нужна эта победа, особенно после поражения - Фрэттин о том, как "Барыс" сравнял счет в серии с "Магниткой"
9 марта
16:57
Хоккей

Могли выигрывать 3:1, или в чем "Барыс" навязывает борьбу в серии против "Металлурга" в Кубке Гагарина
9 марта
14:59
Хоккей

Самый грубый в Кубке Гагарина? Как четвертый матч "Барыса" с "Металлургом" ворвался в топ-10 плей-офф КХЛ
9 марта
11:00
Хоккей

Названы главный творец победы "Барыса" и виновник поражения "Металлурга" в плей-офф КХЛ
9 марта
10:30
Хоккей

"Летел клюшкой в лицо". Автор хет-трика Горди Хоу из "Барыса" - о драке и провокациях от "Магнитки"
9 марта
08:22
Хоккей

"Начались драки и грубость". В России разобрали вторую победу "Барыса" над "Магниткой" и оценили судейство
9 марта
07:51
Хоккей

"Молодцы, мужики, мощный характер". "Барыс" показал раздевалку после второй победы над "Магниткой"
8 марта
22:30
Хоккей

Нападающий "Барыса" оформил хет-трик Горди Хоу
8 марта
20:35
Хоккей

Михайлис назвал ключевой момент волевой победы "Барыса" и психологическое преимущество над "Магниткой"
8 марта
20:24
Хоккей

Тренер "Металлурга" объяснил второе поражение от "Барыса" в плей-офф КХЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика