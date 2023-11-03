Журналист объяснился за несбывшийся прогноз на матч "Барыса"

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Сегодня 17:26
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Российский журналист и эксперт хоккея Алексей Шевченко объяснил, почему не сыграл его очередной прогноз на матч между "Автомобилистом" и "Барысом" в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей в Екатеринбурге, завершилось со счетом 2:2. В овертайме команды не выявили победителя, а серия буллитов осталась за астанчанами.

"Автомобилист" - "Барыс" - 2:3 Б
Прогноз - 3:1

Почему не угадал?

Больше удивляет, почему в Екатеринбурге это всех устраивает. Ужасная игра команды, ужасный результат", - написал Шевченко в своем телеграм-канале.

Следующую игру в Континентальной хоккейной лиге "Барыс" проведет на выезде 4 ноября с казанским "Ак Барсом". 

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Автомобилист

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