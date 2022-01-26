"Иначе это будет конец". Эксперт призвал КХЛ доиграть чемпионат с участием "Барыса"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ), где выступает казахстанский "Барыс", должна начать доигрывать сезон с 1 февраля, считает известный хоккейный обозреватель и эксперт Алексей Шевченко.

В своем телеграм-канале "Держи передачу" он объяснил, почему клубы должны продолжить регулярный чемпионат. Шевченко рассказал, почему вариант с обнулением игр считает плохим.

У "Барыса" могут забрать очки, или как продолжится сезон в КХЛ

"Сейчас самое время для КХЛ показать, за кого она. За хоккей, за зрителей, за попытку сделать шоу и приблизиться к тому, чтобы организовать нормальный бизнес-проект. Или эта организация - пустышка, ничего из себя не представляет. Я про продолжение сезона. Надо играть. Мне оба варианта кажутся плохими. Но второй, когда обнуляются игры, гораздо хуже. Я бы хотел, чтобы с 1 февраля начали доигрывать сезон, команды провели по 56 матчей. Пусть "Куньлунь" не может, финны и рижане, но даже два последних клуба смогут выставить какие-то составы. Надо играть, чтобы про вас не забыл болельщик, чтобы к вам серьезно относились люди и вас признавали хоккеисты. Подумай хорошо, лига. Потерять можно гораздо больше, что 6-10 матчей для каждой команды. Иначе это будет конец. Ну или начало конца, и с этого пути не вернуться", - заявил журналист.

Напомним, первый вариант заключается в проведении оставшихся матчей, запланированных календарем после окончания Олимпиады, и определении мест в таблице по проценту набранных очков. В таком случае клубы проведут еще по три встречи.

Согласно второму варианту всем командам засчитываются результаты 45 игр, проведенных в регулярном чемпионате. Это минимальное количество матчей, сыгранных одной командой - "Автомобилистом". Остальные встречи и личная статистика игроков, сыгранные командами матчи свыше 45 игр, аннулируются.

У "Барыса" могут забрать очки, или как продолжится сезон в КХЛ

На данный момент "Барыс" располагается на восьмом месте в Восточной конференции. У команды Юрия Михайлиса, набравшей 48 очков, остались несыгранными девять матчей в регулярном чемпионате КХЛ.