Игроки сборной Казахстана провели драматичный матч в плей-офф КХЛ

Магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард" провели второй матч 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиг, передают Vesti.kz.

Игра, которая состоялась в Магнитогорске, завершилась со счетом 3:2 в пользу омской команды. "Авангард" лишь в овертайме окончательно сломил сопротивление "металлургов", цвета которых защищают хоккеисты сборной Казахстана — защитник Валерий Орехов и нападающий Никита Михайлис.

Магнитогорцы проиграли омичан уже второй матч в серии. Они в первой игре также на своем льду уступили со счетом 1:4.

30 марта и 1 апреля команды продолжат серию матчами на площадке "Авангарда".