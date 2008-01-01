Играют в "бразильский" хоккей. КХЛ - о матче "Торпедо" с "Барысом"

Нижегородцы на три очка опережают астанчан в таблице.

Фото: ХК "Барыс"©
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Сегодня 12:04
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила превью к матчу между "Торпедо" и "Барысом", отметив, что российский клуб продолжает играть в "бразильский" хоккей, много забивая и пропуская.

Встреча пройдет сегодня, 21 декабря, в Нижнем Новгороде и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.

"Торпедо" в последнем матче одержало результативную победу над рижским "Динамо" (6:4). Нижегородцы продолжают играть в "бразильский" хоккей, много забивая и пропуская (103-109). Находится в двух очках от повторения личного рекорда результативности Дамир Жафяров (15+20). "Барыс" успел сыграть во время перерыва на Евротур, одолев "Куньлунь" (2:1 ОТ). Забил дебютный гол в лиге 21-летний защитник Самат Данияр. Впервые вышел на лед в КХЛ новичок "барсов" - финн Алекс Линтуниеми.

Команды Дэвида Немировски и Юрия Михайлиса - прямые конкуренты в борьбе за путевку в плей-офф. У "Барыса" на три очка меньше при четырех играх в запасе.

Следующий матч станет 400-м в КХЛ для нижегородского форварда Михаила Варнакова. На протяжении трех игр подряд пополняет бомбардирский счет нападающий "Барыса" Линус Виделль (1+2), близок к юбилею его одноклубник Мэттью Фрэттин (199 матчей в Лиге).

Десять дней назад "Торпедо" увезло победу из столицы Казахстана - 3:2. Хозяева едва не сделали камбэк со счета 0:3, дубль сделал Фил Варон", - говорится в тексте.

Перед этой игрой "Торпедо" с 40 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, в которой "Барыс" с отставанием на три балла располагается на восьмой строчке. В лазарете казахстанского клуба по-прежнему остается шведский защитник Виктор Сведберг.
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Сегодня 12:04
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