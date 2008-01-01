Играют в "бразильский" хоккей. КХЛ - о матче "Торпедо" с "Барысом"

Континентальная хоккейная лига
(КХЛ) на своем сайте
представила превью к матчу между "Торпедо"
и "Барысом"
, отметив, что российский клуб продолжает играть в "бразильский" хоккей, много забивая и пропуская.
Встреча пройдет сегодня, 21 декабря, в Нижнем Новгороде и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.
"Торпедо" в последнем матче одержало результативную победу над рижским "Динамо" (6:4). Нижегородцы продолжают играть в "бразильский" хоккей, много забивая и пропуская (103-109). Находится в двух очках от повторения личного рекорда результативности Дамир Жафяров (15+20). "Барыс" успел сыграть во время перерыва на Евротур, одолев "Куньлунь" (2:1 ОТ). Забил дебютный гол в лиге 21-летний защитник Самат Данияр. Впервые вышел на лед в КХЛ новичок "барсов" - финн Алекс Линтуниеми.
Команды Дэвида Немировски и Юрия Михайлиса - прямые конкуренты в борьбе за путевку в плей-офф. У "Барыса" на три очка меньше при четырех играх в запасе.
Следующий матч станет 400-м в КХЛ для нижегородского форварда Михаила Варнакова. На протяжении трех игр подряд пополняет бомбардирский счет нападающий "Барыса" Линус Виделль (1+2), близок к юбилею его одноклубник Мэттью Фрэттин (199 матчей в Лиге).
Десять дней назад "Торпедо" увезло победу из столицы Казахстана - 3:2. Хозяева едва не сделали камбэк со счета 0:3, дубль сделал Фил Варон", - говорится в тексте.
Перед этой игрой "Торпедо" с 40 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, в которой "Барыс" с отставанием на три балла располагается на восьмой строчке. В лазарете казахстанского клуба по-прежнему остается шведский защитник Виктор Сведберг.