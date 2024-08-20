Игравший в США казахстанец решился на неожиданный шаг

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 07:08
©ХК "Барыс"

Нападающий "Барыса" Всеволод Логвин сменил казахстанское гражданство на российское, передает Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт КХЛ.

Всеволод Логвин является выпускником ДЮСШ "Барыса". В минувшем сезоне он дебютировал в составе основной команды в КХЛ, за 24 матча забросив две шайбы.

Вторую часть сезона форвард провел в американском "Три-Сити Сторм". За 24 матча регулярного USHL он заработал 13 (6+7) очков, в двух играх плей-офф записал в актив два гола.

При этом, в новом составе Логвин был заявлен в составе "Барыса". 

Новый сезон астанчане начнут домашним матчем против "Нефтехимика", который пройдет 4 сентября.

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ США Хоккей

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