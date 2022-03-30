Хоккеиста сборной Казахстана унесли со льда на носилках. Он головой блокировал бросок

Защитник сборной Казахстана и магнитогорского "Металлурга" Алексей Маклюков получил болезненную травму в матче Кубка Гагарина против "Авангарда", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В третьем периоде матча на 47-й минуте Маклюков бросился под шайбу после броска в исполнении форварда омского клуба Арсения Грицюка, в результате чего она попала ему в лицо.

Маклюков не смог продолжить матч и покинул лед на носилках, после чего им занялись врачи скорой помощи, дежурящие на матче.

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"Металлург" ведет в этой встрече со счетом 3:0. Это решающий матч серии. После шести игр общий счет составляет 3:3.