Хоккеист сборной Казахстана сотворил историю

Защитник магнитогорского "Металлурга" и сборной Казахстана по хоккею Валерий Орехов добился уникального достижения, передают Vesti.kz.

По информации Шайбы.kz, 7 января он принес победу своей команде в домашнем матче с "Адмиралом" за секунду до конца пятиминутного овертайма и стал первым игроком обороны в истории магнитогорского клуба, которому покорилось это достижение.

Первым игроком в истории "Металлурга", организовавшим такую шайбу, был нападающий Сергей Осипов. 24 февраля 1995 года в Магнитогорске хозяева принимали "Автомобилист" из Екатеринбурга. Несмотря на 2:0 после первого периода, сопернику удалось перевернуть ход игры и отыграться. В итоге основное время завершилось вничью 4:4. Игра так бы и закончилась, если бы не точный бросок Сергея Осипова в большинстве за полсекунды до конца игры. В итоге - 5:4.

13 февраля 2004 года в Череповце "Металлург" играл более сложный с точки зрения результативности матч. На 35-й минуте Равиль Гусманов в большинстве открыл счет, а на 57-й хозяева сравняли. В дополнительной пятиминутке игра шла к ничейному результату, но именно за секунду до конца нападающий Валерий Карпов реализовал большинство, и магнитогорцы выиграли - 2:1.

7 января 2025 года в Магнитогорске Валерий Орехов стал первым защитником в истории "Металлурга", забившим первый гол за секунду до конца пятиминутного овертайма. Кроме того, по факту ему удалось забросить эту шайбу в равных составах, хотя сама голевая атака начиналась при игре 4 на 3.

В нынешнем сезоне 25-летний воспитанник Сатпаева сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 42 матча и набрал 18 (6+12) очков.

Орехов также выступал за "Барыс", "Номад" и владивостокский "Адмирал".