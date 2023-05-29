Хоккеист сборной Казахстана перейдет в новый клуб

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Сегодня 15:20
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"Ак Барс" обменяет нападающего сборной Казахстана Кирилла Панюкова в "Авангард". Взамен казанский клуб получит денежную компенсацию, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "БИЗНЕС Online".

30 апреля у Панюкова закончился контракт с "Ак Барсом", права на игрока остались у казанского клуба.

Панюков перешел в "Ак Барс" в мае 2021 года в результате обмена из "Барыса". Он подписал двухлетний контракт, а казахстанский клуб взамен получил денежную компенсацию.

В минувшем регулярном чемпионате нападающий провел 44 матча и набрал 11 (6+5) очков. В плей-офф на его счету 4 (3 плюс 1) очка в 24 играх.

Ранее сообщалось, что к игроку проявляет интерес "Амур".

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Метки:
Ак Барс Авангард КХЛ

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