Натурализованный защитник сборной Казахстана по хоккею Виктор Сведберг дал первый комментарий после ухода из столичного "Барыса", сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летний швед продолжит карьеру в московском ЦСКА, с которым подписал трехлетний контракт. В "Барысе" Сведберг провел три сезона - за это время провел 84 матча и набрал 22 очка (6+16) при показателе полезности "+24".

"Спасибо "Барысу" за эти три сезона. Я очень признателен за любовь и поддержку, которые я и моя семья получали все это время. Спасибо моим товарищам по команде, сотрудникам клуба, тренерам и всем замечательным болельщикам. И наконец, спасибо сборной Казахстана за незабываемый опыт. До скорой встречи", - написал Сведберг на своей странице в Instagram.

"Барыс" отреагировал: "Спасибо, великан. Виктор Сведберг".

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!