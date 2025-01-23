"Барыс" потерпел очередное поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги - на этот раз от владивостокского "Адмирала", передают Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, в овертайме команды также не выявили победителя, а серию буллитов лучше исполнили игроки "Адмирала" - 2:1. Причем решающую шайбу забросил хоккеист сборной Казахстана Егор Петухов.

Хотя встреча в Астане начиналась обнадеживающе для хозяев льда, поскольку уже на шестой минуте отличился Динмухамед Кайыржан. Однако на 30-й минуте астанчане позволили сопернику отыграться - точным броском отметился все тот же Петухов. На 36-й минуте Дамир Жафяров вновь вывел вперед "Барыс". Когда казалось, что подопечные Галыма Мамбеталиева добьются своего, они пропустили второй гол от Даниила Гутика за 49 секунд до конца третьего периода. А в серии буллитов, как было замечено выше, удача благоволила гостям.

"Адмирал", набрав 50 очков, занимает седьмое место в таблице "Востока". "Барыс" в этой конференции располагается на последней, 12-й строчке, имея в активе 26 очков.

Следующую игру в КХЛ "Барыс" проведет дома с новосибирской "Сибирью" 26 января.