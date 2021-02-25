Победа над китайским "Куньлунем" исключит для казахстанского клуба "Барыс" возможность встретиться с казанским "Ак Барсом" в первом круге Кубка Гагарина. Помогут подопечным Юрия Михайлиса справиться с этой задачей прямые конкуренты. Подробнее о раскладах - в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичные хоккеисты вышли на шестое место, а в матчах с новым соперником казахстанцы выиграли все три встречи в сезоне. Следующие два очка, то есть победа над "Куньлунем", обеспечат "Барысу" подушку безопасности от преследователей. Другая важная встреча пройдет в Челябинске, где "Трактор" должен переиграть неубедительное в последнее время нижегородское "Торпедо".

Текущее положение команд в топ-8 Восточной конференции КХЛ:

1. "Ак Барс" - 89 очков (58 игр).

2. "Авангард" - 82 очка (58 игр).

3. "Салават Юлаев" - 79 очков (58 игр).

4. "Металлург" - 78 очков (58 игр).

5. "Трактор" - 70 очков (58 игр).

6. "Барыс" - 67 очков (58 игр).

7. "Автомобилист" - 66 очков (58 игр).

8. "Торпедо" - 66 очков (58 игр).

Матчи команд Восточной конференции:

"Куньлунь" - "Барыс" - 35 на 65.

"Трактор" - "Торпедо" - 60 на 40.

"Ак Барс" - "Металлург" - 60 на 40.

"Авангард" - "Салават Юлаев" - 45 на 55.

"Сочи" - "Автомобилист" - 45 на 55.

Не исключено, что очки потеряет и "Автомобилист", ведь играет он нестабильно, а хоккеисты "Сочи", хоть и уже в отпуске, но способны собраться на один победный матч. Таким образом, любая победа в исполнении "Барыса" и выездные потери конкурентов практически оформят для казахстанцев место выше восьмого перед последним игровым днем в регулярном чемпионате.

Возможное положение команд в топ-8 Восточной конференции КХЛ:

1. "Ак Барс" - 91 очко (59 игр).

2. "Авангард" - 82 или 83 очка (59 игр).

3. "Салават Юлаев" - 80 или 81 очко (59 игр).

4. "Металлург" - 78 очков (59 игр).

5. "Трактор" - 72 очка (59 игр).

6. "Барыс" - 69 очков (59 игр).

7. "Автомобилист" - 67 или 68 очков (59 игр).

8. "Торпедо" - 66 очков (59 игр).

Завершит сезон "Барыс" матчем с омским "Авангардом". Предположим, что в этой игре сильнее окажутся россияне, а казахстанцев все-таки догонит по очкам "Автомобилист" и сместит на седьмое место. Не самый плохой расклад, если учесть личные встречи "Барыса" с клубами из топ-4. Так или иначе выигрыш в матче с "Куньлунем" - стопроцентный вариант, чтобы избежать дуэли с "Ак Барсом" в Кубке Гагарина.

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Напомним, что сегодня, 25 февраля, пройдет предпоследний игровой день регулярного чемпионата в КХЛ. "Барыс" сыграет на выезде с китайским "Куньлунем", который уже потерял турнирную мотивацию, так как досрочно не прошел в плей-офф. Встречу покажут в прямом эфире.

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